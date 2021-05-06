Бездомная собака напала на ребенка в Новосибирске

Бездомная собака набросилась на четырехлетнего ребенка на Шевченковском жилмассиве в Новосибирске, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

«Выявлено сообщение о том, что в городе Новосибирске на Шевченковском жилмассиве разгуливает стая бездомных собак. Один из псов кинулся на четырехлетнего ребенка и пытался его укусить», – говорится в сообщении.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователям предстоит выяснить, пострадал ли ребенок, а также то, как осуществляется отлов бездомных животных.