Бездомная собака напала на ребенка в Новосибирске

Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru
Бездомная собака набросилась на четырехлетнего ребенка на Шевченковском жилмассиве в Новосибирске, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.
«Выявлено сообщение о том, что в городе Новосибирске на Шевченковском жилмассиве разгуливает стая бездомных собак. Один из псов кинулся на четырехлетнего ребенка и пытался его укусить», – говорится в сообщении.
По факту ЧП проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователям предстоит выяснить, пострадал ли ребенок, а также то, как осуществляется отлов бездомных животных.
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