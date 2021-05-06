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Начались съемки второго сезона «Игры на выживание»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Большая часть актерского состава во втором сезоне сериала «Игра на выживание» обновится, съемки продолжения истории уже начались, сообщила в четверг пресс-служба канала ТНТ.

Сериал «Игра на выживание» рассказывает об участниках реалити-шоу, которые в какой-то момент понимают, что игра вышла из-под контроля и им нужно выживать по-настоящему, а не на камеру.

Сюжет второго сезона построят вокруг новой игры – правила и философия проекта «Выживший» не изменятся, зато организаторы жестокого реалити на выживание соберут новый состав участников, а полигоном для них станет территория Узбекистана.

Во второй части вновь сыграют Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин и Игорь Верник. Но большая часть актерского состава обновится. Премьера второго сезона триллера «Игра на выживание» состоится в 2022 году на телеканале ТНТ и видеосервисе Premier. 

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