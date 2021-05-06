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Международные эксперты назвали лучшую вакцину от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Air Force

Всемирный конгресс вакцин признал лучшей вакциной от коронавируса препарат американского производителя Moderna.

В список финалистов также попали российский препарат «Спутник V», а также AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и вакцина для животных Zoetis, сообщается на официальном сайте организации.

Moderna — пятая вакцина от коронавируса, одобренная Всемирной организацией здравоохранения. По оценке специалистов ВОЗ, эффективность американской вакцины составляет 94,1%.

Вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer. Она относится к РНК-содержащим вакцинам. Такая вакцина содержит генетические инструкции для клеток человека по выработке вакцинных антигенов и генерированию иммунного ответа.

Попадая в человеческую клетку, РНК-вакцина заставляет организм производить фрагменты S-белка вируса SARS-CoV-2, который вызывают иммунный ответ. На сегодня вакциной Moderna от COVID-19 прививают в США и Европе.

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