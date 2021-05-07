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Трансляцию Парада Победы в Новосибирске покажут по ТВ и в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Новосибирска смогут увидеть трансляцию Парада Победы по телевидению на телеканалах ОТС и Россия 24, а также в интернете, сообщила пресс-служба мэрии.

В Сети трансляция новосибирского парада будет идти на странице официального сайта Новосибирска. Начало прямой трансляции Парада Победы с площади Ленина по ТВ и в Сети в 10.00 по местному времени.

Праздничный день, 9 мая, начнется с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации Александра Покрышкина. В 10.00 на площади Ленина состоится военный парад войск Сибирского гарнизона, организованный 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа и подразделениями мэрии города.

Празднование Дня Победы продолжится эстафетой памяти маршала Покрышкина. В течение дня новосибирцы смогут почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы и венки к Вечному огню на Монументе Славы.

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Новосибирск #Мир ТВ
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