Врачи посоветовали отказаться от темных масок летом

Темные маски лучше не использовать в теплую погоду. Они не нарушают теплообмен, но вредят коже, сообщил Роспотребнадзор по Бурятии.
«Летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета», — прокомментировали в пресс-службе.
Не нужно бояться получить тепловой удар из-за маски, даже темной. Существенно нарушить теплообмен она не может. Но испортить кожу — запросто. Темная ткань поглощает солнечные лучи и нагревается.
Из-за нагрева лицо потеет, а повышенная влажность негативно сказывается на защитных свойствах маски, цитирует агентство «Москва» главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Андрея Тяжельникова.
Медик посоветовал использовать изделия из хлопка и марли. А при смене маски протирать кожу влажными салфетками с антибактериальной пропиткой.
maks420я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают
Иркут 69Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...
cftyВы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...
velamЕще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров