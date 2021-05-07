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Врачи посоветовали отказаться от темных масок летом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Темные маски лучше не использовать в теплую погоду. Они не нарушают теплообмен, но вредят коже, сообщил Роспотребнадзор по Бурятии.

«Летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета», — прокомментировали в пресс-службе.

Не нужно бояться получить тепловой удар из-за маски, даже темной. Существенно нарушить теплообмен она не может. Но испортить кожу — запросто. Темная ткань поглощает солнечные лучи и нагревается.

Из-за нагрева лицо потеет, а повышенная влажность негативно сказывается на защитных свойствах маски, цитирует агентство «Москва» главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Андрея Тяжельникова.

Медик посоветовал использовать изделия из хлопка и марли. А при смене маски протирать кожу влажными салфетками с антибактериальной пропиткой.

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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
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