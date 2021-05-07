Врачи посоветовали отказаться от темных масок летом

Темные маски лучше не использовать в теплую погоду. Они не нарушают теплообмен, но вредят коже, сообщил Роспотребнадзор по Бурятии.

«Летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета», — прокомментировали в пресс-службе.

Не нужно бояться получить тепловой удар из-за маски, даже темной. Существенно нарушить теплообмен она не может. Но испортить кожу — запросто. Темная ткань поглощает солнечные лучи и нагревается.

Из-за нагрева лицо потеет, а повышенная влажность негативно сказывается на защитных свойствах маски, цитирует агентство «Москва» главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Андрея Тяжельникова.

Медик посоветовал использовать изделия из хлопка и марли. А при смене маски протирать кожу влажными салфетками с антибактериальной пропиткой.