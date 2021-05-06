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Эксперт рассказал о  ворующих трафик с телефона приложениях

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Некоторые приложения в смартфоне получают в фоновом режиме обновления данные пользователей, используя их для монетизации и «съедает» трафик, рассказал агентству заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.

«Есть два типа мобильных приложений: одни действуют в легитимном поле, другие являются вредоносными и воруют данные и трафик. Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы», — сказал «Прайм» Косарим

Вредоносные приложения могут «заселиться» на ваш смартфон самостоятельно, особенно если вы скачиваете данные из запрещенных или непроверенных источников.

Чтобы приложение перестало воровать трафик, надо понять, что вы сами им разрешили, а что они делают не вполне законно. Затем следует отказаться от установки программ из сомнительных источников и приобрести антивирус. И, наконец, с утечкой части трафика и личных данных стоит смириться, поскольку это делают и официальные приложения, заключил Косарим.

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Технологии #Смартфоны #Интернет
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