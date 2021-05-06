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Водитель мопеда погиб в ДТП с иномаркой в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Пожилой водитель мопеда врезался в иномарку в Новосибирске, он погиб на месте, сообщает УГИБДД по городу.

В четверг на территории Советского района в 11.20 произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель-женщина за рулем автомобилем Suzuki Swift на улице Балтийская, 32 съехала на обочину, чтобы осуществить разворот в противоположную сторону.

В момент разворота произошло столкновение с мопедом марки «Торнадо». В результате ДТП 62-летний водитель мопеда, умер на месте.

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Новосибирск #ЧП #ДТП
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