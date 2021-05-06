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Полицейского в Томске задержали за насилие над мигрантом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Предоставлены ГУ МВД по Иркутской области

СУ СКР по Томской области возбудило уголовное дело в отношении полицейского, ни за что применившего силу к иностранцу в здании управления по вопросам миграции.

По данным следствия, ЧП произошло в конце апреля в здании управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области на Пролетарской улице.

Полицейский «в отсутствии оснований применил в отношении иностранного гражданина физическую силу, нанеся ему удары рукой по лицу и пнув по ноге».

Возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения», санкции которой предусматривают в качестве наказания до десяти лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ЧП #Криминал
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