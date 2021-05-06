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Длительный сон назвали признаком опасных болезней

Источник:
Радио Sputnik
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Фото: © Sibnet.ru

Слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния, предупредила руководитель сомнологической службы «Унисон», врач-невролог и сомнолог Елена Царева.

Речь идет не о ситуациях, когда человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше 8 часов, которых обычно достаточно для восстановления сил, сказала Царева в интервью радио Sputnik.

Насторожиться следует, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать. Это может быть проявлением нескольких болезненных состояний, подчеркнула невролог.

«Мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией. В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней», – объяснила Царева.

По ее словам, к этим состояниям нужно относиться очень серьезно, они требуют консультации специалиста. «Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае. И депрессия, и гиперсомния — это очень серьезные состояния, которые многие недооценивают»,— подчеркнула Елена Царева в интервью радио Sputnik.

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