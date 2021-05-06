Московская компания будет добывать воду на Терсинском месторождении

Научно-производственный концерн «Система» по итогам аукциона получил право на разработку Терсинского месторождения минеральных вод, сообщил начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин.

Размер разового платежа за право пользования источником минвод составил 900 тысяч рублей. Начальная цена участка составила 693 тысяч рублей. Кроме московской компании, за право пользования недрами боролся индивидуальный предприниматель Дмитрий Бондарев, но «Система» предложила наибольшую цену.

Компания сможет пользоваться недрами 25 лет. Представитель «Системы» Ольга Ласнова сообщила после завершения аукциона, что конкретного проекта развития площадки еще нет, не уточнила объем инвестиций.

«Минеральная вода будет и в продаже, и людям, если будем делать санаторий. У нас много мощностей, финансы позволяют и разрабатывать, и строительством заниматься», — цитирует Ласнову ТАСС.

Терсинское месторождение — единственный источник с углекислыми минеральными водами в Западной Сибири. Находится в 50 километрах от Новокузнецка. До июля 2019 года лицензия принадлежала новокузнецкому ООО «МВМ». Сибнедра посчитали, что месторождение эксплуатируется нерационально, поскольку только 3% добытой воды разливалось в емкости, излишки же сбрасывались в реку Верхняя Терсь, что приводило к загрязнению водоема железом.