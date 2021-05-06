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Американка нашла своего дедушку в Бурятии

Источник:
Mash
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Фото: © stevepb / Pixabay License

Гражданка США Джулия Рейб нашла в Бурятии своего родного дедушку, единственного оставшегося в живых родственника. Теперь девушка мечтает приехать в Россию, чтобы успеть увидеться с ним.

Юля Ковалева родилась в 1996 году в Бурятии. Но ее мать отказалась от девочки, и малышку усыновила семья из США. Спустя годы Джулия Рейб захотела найти кровных родственников и обратилась к журналистам в Бурятии с просьбой о помощи.

СМИ откликнулись и начали поиски, в том числе и через социальные сети. Как только пост появился в Instagram, жители республики стали писать в комментариях, что могут знать родственников девушки.

Так, с помощью СМИ и «сарафанного радио» жителям Бурятии удалось найти единственного оставшегося в живых родственника девушки – 80-летнего дедушку Валерия Борисова.

Девушка связалась с ним по видеосвязи, он рассказал, что живет один. Мать Джулии умерла полгода назад. Она почти никогда нигде не работала, и у нее были серьезные проблемы с алкоголем.

Джулия очень хочет увидеть единственного кровного родственника, но добраться до Бурятии пока не может. Она работает с трудными подростками из неблагополучных семей и у нее небольшой доход. Да и дедушка-пенсионер из России вряд ли сможет ей помочь.

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Бурятия #О людях
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ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

Albor

коммунизма в Украине нет уже как 30 лет. через 50 лет тоже коммунисты виноваты будут

Praetorian

Есть подозрение, что скоро примут законопроект, запрещающий избираться в госдуму всем, кто уже не избран...

ager

едросы сама антинародная партия
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