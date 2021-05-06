Юрист рассказал, как банки «разводят» клиентов

Банки всегда готовы получить с клиента больше, чем тот планировал им отдать по причине — банальное отсутствие у людей финансовой грамотности и непонимание договоров по вкладам и кредитам.

Очень часто клиентов «нагревают» на одном из популярных сегодня инструментов — ипотеке. «Здесь способов может быть несколько – это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом», — рассказал «Прайм» юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин

Бывает, что банк за небольшую просрочку поднимает ставку в одностороннем порядке. Это предусмотрено в большинстве договоров кредита и может обернуться для клиента ростом суммы долга. Внимательным стоит быть при покупке у банка страховки и якобы бесплатной кредитной карты — эти продукты всегда выгодны лишь тому, кто их предлагает.

Еще один популярный способ обмана клиентов — это завышенная ставка по вкладам, де-факто действующая лишь первые несколько месяцев и инвестирование части денег. Продукты с инвестиционной составляющей сами по себе неплохи, но клиент должен знать, что может на них как заработать, так и потерять, подытожил Уткин.