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Продажу алкоголя запретят в центре Новосибирска 9 Мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Новосибирска запретили продавать алкогольные напитки в центре города во время празднования Дня Победы, сообщил пресс-центр мэрии.

«В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, подписано постановление мэрии о запрете розничной торговли алкогольной продукцией 9 мая с 9 до 17 часов», – говорится в сообщении.

Алкоголь не будут продавать в границах улиц Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, Ипподромской, Красного проспекта, Советской. Работа летних кафе должна быть завершена не позднее 23 часов.

Фото: © пресс-центр мэрии

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Новосибирск #Город
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