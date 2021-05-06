Свалку «ё-мобилей» обнаружили в Белоруссии

Прототипы громкого проекта «Ё-мобиль», который продвигал российский миллиардер Михаил Прохоров, хранятся на автостоянке в одной из промзон Минска.

Фотографии «ё-мобилей» опубликовал белорусский портал auto.tut.by. Корреспондент издания обнаружил девять прототипов, которые были разработаны в 2010-2014 годах.

Сначала работы вели в Москве, а затем инжиниринг переехал в Белоруссию, поэтому после закрытия проекта машины остались в Минске. «Что делать с прототипами, мы не знаем», — прокомментировал бывший генконструктор Андрей Гинзбург.

Грузовой фургончик-каблучок и бело-синее «ё-кросс-купе» — самые первые прототипы. За рулем купе в 2011 году проехал Владимир Путин.

«Сейчас эта машина представляет собой унылое зрелище — сложно представить, что еще каких-то десять лет назад она олицетворяла собой последние научные достижения. Из приборной панели выдраны ЖКИ-экраны, в салоне нет кресел, в полу зияет огромная дыра — виден асфальт», — поделился впечатлениями автор материала.

Еще пять экземпляров — это доработанные «ё-кроссоверы» более позднего образца. Красно-черный — это последний вариант: электромобиль под названием ё-crossback EV. В 2014 году было построено четыре таких прототипа, один из которых Прохоров лично подарил Владимиру Жириновскому, а другой был отправлен Путину.