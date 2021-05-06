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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Свалку «ё-мобилей» обнаружили в Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Прототипы громкого проекта «Ё-мобиль», который продвигал российский миллиардер Михаил Прохоров, хранятся на автостоянке в одной из промзон Минска.

Фотографии «ё-мобилей» опубликовал белорусский портал auto.tut.by. Корреспондент издания обнаружил девять прототипов, которые были разработаны в 2010-2014 годах.

Сначала работы вели в Москве, а затем инжиниринг переехал в Белоруссию, поэтому после закрытия проекта машины остались в Минске. «Что делать с прототипами, мы не знаем», — прокомментировал бывший генконструктор Андрей Гинзбург.

Грузовой фургончик-каблучок и бело-синее «ё-кросс-купе» — самые первые прототипы. За рулем купе в 2011 году проехал Владимир Путин.

«Сейчас эта машина представляет собой унылое зрелище — сложно представить, что еще каких-то десять лет назад она олицетворяла собой последние научные достижения. Из приборной панели выдраны ЖКИ-экраны, в салоне нет кресел, в полу зияет огромная дыра — виден асфальт», — поделился впечатлениями автор материала.

Еще пять экземпляров — это доработанные «ё-кроссоверы» более позднего образца. Красно-черный — это последний вариант: электромобиль под названием ё-crossback EV. В 2014 году было построено четыре таких прототипа, один из которых Прохоров лично подарил Владимиру Жириновскому, а другой был отправлен Путину.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

Albor

коммунизма в Украине нет уже как 30 лет. через 50 лет тоже коммунисты виноваты будут

Praetorian

Есть подозрение, что скоро примут законопроект, запрещающий избираться в госдуму всем, кто уже не избран...

ager

едросы сама антинародная партия
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