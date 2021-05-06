Дети поставили крест на Ольге Бузовой

Телеведущая Ольга Бузова откровенно рассказала о своем детстве. В шесть лет она пережила издевательства своих ровесников.

Бузова поделилась историей из детства на AB. SHOW — бизнес-конференции блогера Александры Беляковой в Сочи. Оказывается, над маленькой Бузовой начали издеваться другие дети, когда она не захотела дружить с одной девочкой.

«В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня, они даже измазали мои волосы гудроном и поставили крест на лбу!» — цитирует Ольгу Бузову радио «Комсомольская правда».