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Дети поставили крест на Ольге Бузовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: RobertMKey / CC BY-SA 4.0

Телеведущая Ольга Бузова откровенно рассказала о своем детстве. В шесть лет она пережила издевательства своих ровесников.

Бузова поделилась историей из детства на AB. SHOW — бизнес-конференции блогера Александры Беляковой в Сочи. Оказывается, над маленькой Бузовой начали издеваться другие дети, когда она не захотела дружить с одной девочкой.

«В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня, они даже измазали мои волосы гудроном и поставили крест на лбу!» — цитирует Ольгу Бузову радио «Комсомольская правда».

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