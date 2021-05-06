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Два российских фильма появились на Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Cтриминговый видеосервис Netflix начал показывать два российских фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Серебряные коньки», сообщатся в Twitter-аккаунте сервиса.

«Есть две новости: хорошая и хорошая. Готовы? "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Серебряные коньки" доступны к просмотру на Netflix», — говорится в сообщении.

Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», снятый по одноименному комиксу, вышел в прокат в весной 2021 года. «Серебряные коньки» — в декабре 2020 года.

Обе картины на Netflix пока доступны только для российских зрителей. Когда их покажут в других странах пока не сообщается.

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