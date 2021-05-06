Хакасия «поставила» на овцеводство

Власти Хакасии хотят, чтобы овцеводство стало ведущей отраслью сельского хозяйства республики, сообщает правительство региона.

«Овцеводство в Хакасии должно выйти на новый уровень развития и занять одну из ведущих позиций среди других направлений сельского хозяйства. В числе приоритетных задач правительства — увеличение племенного маточного поголовья овец, наращивание экспортного потенциала отрасли», — сказал глава республики Валентин Коновалов.

Президент Национального союза овцеводов России, академик Харон Амерханов отметил, что Хакасия выступает флагманом в развитии овцеводства в стране. Так, в Хакасии в прошлом году республиканское правительство начало выплачивать сельхозтоваропроизводителям субсидии за баранину, реализованную на переработку, в размере 25 рублей за 1 килограмм убойного веса.

Успешный опыт Хакасии переняли и в других регионах. В итоге с этого года субсидия предоставляется уже из федеральных средств, то есть определенная нагрузка снимается с регионального бюджета.

Президент Национального союза овцеводов также обратил внимание на необходимость создания в Хакасии своего селекционно-генетического центра, активизацию работы по чипированию овец и улучшению кормовой базы.

«Потенциал у Хакасии по увеличению поголовья величайший. Климатические условия благоприятные. Интенсивную работу по воспроизводству нужно продолжать. За 7-8 лет поголовье можно увеличить как минимум вдвое», — сказал Амерханов.