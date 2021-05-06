Фотоловушка поймала восьминогого лося у Байкала

Фотоловушка в Забайкальском национальном парке зафиксировала «легендарного восьминогого лося». Старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Андрей Разуваев объяснил Sibnet.ru, что за существо попало в кадр.
На снимке видно, что на солонце среди еще заснеженной тайги стоит лось. Но у него не четыре ноги, а восемь.
«Мифы и легенды о восьминогих лосях, перевозивших на своих спинах отважных древних героев эпосов, вполне могут оказаться правдой», — шутливо подписала снимок в Instagram пресс-служба заповедника.
На самом деле восьминогие лоси водятся в сказках, а у Байкала живут четвероногие животные, и порой приходят к солонцу не одни, а с детенышами, которые прячутся за спину матери.
«Это лосиха с лосенком на солонце. Фотоловушка сделал фотографию, есть и другие, где их видно обоих. Но эта забавная получилась», — объяснил Разуваев.
По его словам, этот лосенок родился в прошлом году и сейчас находится в «подростковом» возрасте. Живет с мамой на территории нацпарка и приходит полакомиться к солонцам.
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