НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Фотоловушка поймала восьминогого лося у Байкала

Источник:
Sibnet.ru
252 0

Фотоловушка в Забайкальском национальном парке зафиксировала «легендарного восьминогого лося». Старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Андрей Разуваев объяснил Sibnet.ru, что за существо попало в кадр.

На снимке видно, что на солонце среди еще заснеженной тайги стоит лось. Но у него не четыре ноги, а восемь.

«Мифы и легенды о восьминогих лосях, перевозивших на своих спинах отважных древних героев эпосов, вполне могут оказаться правдой», — шутливо подписала снимок в Instagram пресс-служба заповедника.

На самом деле восьминогие лоси водятся в сказках, а у Байкала живут четвероногие животные, и порой приходят к солонцу не одни, а с детенышами, которые прячутся за спину матери.

«Это лосиха с лосенком на солонце. Фотоловушка сделал фотографию, есть и другие, где их видно обоих. Но эта забавная получилась», — объяснил Разуваев.

По его словам, этот лосенок родился в прошлом году и сейчас находится в «подростковом» возрасте. Живет с мамой на территории нацпарка и приходит полакомиться к солонцам.

Еще по теме
Полсотни маралов выпустили на свободу в Красноярском крае
Озера Забайкалья остались без краснокнижных уток
Белоглазые нырки появились в Томской области впервые за 100 лет
Домашних животных запретили изымать за долги
смотреть все
Бурятия #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Хакасия «поставила» на овцеводство
Фотоловушка поймала восьминогого лося у Байкала
Леха из деревни собрался в депутаты
Парень в Приангарье психанул и сжег 20 гектаров леса
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Обсуждение (0)
Картина дня
Источник в США назвал место встречи Байдена и Путина
G7 высказалась за предсказуемые отношения с Россией
Путин поможет Эрдогану вакцинировать Турцию
Марсианский корабль Маска впервые успешно приземлился
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

Albor

коммунизма в Украине нет уже как 30 лет. через 50 лет тоже коммунисты виноваты будут

Praetorian

Есть подозрение, что скоро примут законопроект, запрещающий избираться в госдуму всем, кто уже не избран...

west_nik

Максимыч, согласен, что Россия имеет возможности стимулировать учёных, спортсменов, выдавать им от государства...
Sibnet.Ru