Российские хоккеисты вышли в финал ЮЧМ

Сборная России по хоккею U18 (игроки до 18 лет) победила Финляндию и вышла в финал юниорского чемпионата мира, проходящего в США.

В первом периоде команды обменивались шайбами, а во втором россияне вели 4:2. В третьем периоде пять шайб побывали в воротах соперников.

На дубль Ивана Мирошниченко Финляндия ответила тремя голами и опасно действовала у ворот Сергея Иванова в концовке, однако оборона и голкипер России оказались надежнее.

Финальный матч чемпионата мира юниорская сборная России сыграет 7 мая, стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени. Соперник — сборная Канады, разгромившая Швецию со счетом 8:1.