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Российские хоккеисты вышли в финал ЮЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею U18 (игроки до 18 лет) победила Финляндию и вышла в финал юниорского чемпионата мира, проходящего в США.

В первом периоде команды обменивались шайбами, а во втором россияне вели 4:2. В третьем периоде пять шайб побывали в воротах соперников.

На дубль Ивана Мирошниченко Финляндия ответила тремя голами и опасно действовала у ворот Сергея Иванова в концовке, однако оборона и голкипер России оказались надежнее.

Финальный матч чемпионата мира юниорская сборная России сыграет 7 мая, стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени. Соперник — сборная Канады, разгромившая Швецию со счетом 8:1.

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Спорт #Хоккей
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ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

Albor

коммунизма в Украине нет уже как 30 лет. через 50 лет тоже коммунисты виноваты будут

Praetorian

Есть подозрение, что скоро примут законопроект, запрещающий избираться в госдуму всем, кто уже не избран...

west_nik

Максимыч, согласен, что Россия имеет возможности стимулировать учёных, спортсменов, выдавать им от государства...
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