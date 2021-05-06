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Парень в Приангарье психанул и сжег 20 гектаров леса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярский лесопожарный центр

Молодой человек в Иркутской области не смог поймать попутку и сжег 20 гектаров леса, потому что «психанул». Его ждут суд и штраф, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В МВД сообщение о горящем лесе поступило во вторник. Полицейские выехали на место, и предположили, что пожар начался возле трассы, сразу в нескольких очагах.

Возле дороги они увидели парня, который, на взгляд полицейских, вел себя подозрительно. Они остановили его и стали расспрашивать о пожаре. Парень сознался в проступке и объяснил, зачем жег траву.

«Сегодня я больше всего хотел поехать в Большую Елань на попутках. Останавливал машины, никто не останавливался. Я психанул и начал поджигать лес», — объяснил молодой человек, добавив, что прекрасно понимали — горящая трава грозит лесным пожаром, но продолжал баловство.

Разгоревшийся огонь потушили, а в отношении юного поджигателя составили административный протокол по статье 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей, а еще ему предстоит оплатить ущерб, причиненный лесному фонду.

В начале мая полицейские в Забайкальском крае также задержали подростков, которые ради баловства поджигали лес. Огонь удалось быстро потушить, а парням придется отвечать за содеянное по закону.

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ksanderkras

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Albor

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Praetorian

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west_nik

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