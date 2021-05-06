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Мужчина в Забайкалье убил трех человек и умер сам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сельчанин в Забайкалье застрелил свою сожительницу, ее брата и мужчину, находящегося рядом с ними. После чего умер сам, сообщило региональное СУ СК России.

Житель села Жидка Забайкальского края в среду застрелил трех человек: 26-летнюю сожительницу, ее 18-летнего брата, а также мужчину 1986 года рождения. После этого он умер сам.

Краевое СУ СК России возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более человек). Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

На месте происшествия работают полицейские, следователи и криминалисты. Специалистам предстоит установить и допросить очевидцев происшествия, и провести необходимые судебные экспертизы.

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Забайкалье #Криминал
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