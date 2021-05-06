Мужчина в Забайкалье убил трех человек и умер сам

Сельчанин в Забайкалье застрелил свою сожительницу, ее брата и мужчину, находящегося рядом с ними. После чего умер сам, сообщило региональное СУ СК России.

Житель села Жидка Забайкальского края в среду застрелил трех человек: 26-летнюю сожительницу, ее 18-летнего брата, а также мужчину 1986 года рождения. После этого он умер сам.

Краевое СУ СК России возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более человек). Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

На месте происшествия работают полицейские, следователи и криминалисты. Специалистам предстоит установить и допросить очевидцев происшествия, и провести необходимые судебные экспертизы.