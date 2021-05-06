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Марсианский корабль Маска впервые успешно приземлился

Источник:
ТАСС
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Фото: Jared Krahn / CC BY-SA 4.0

Американская компания SpaceX сумела впервые вертикально посадить прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний.

Прототип корабля Starship с носовым обтекателем и стабилизаторами, получивший обозначение SN15, в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 километров. После этого он совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика (штат Техас).

«Штатная посадка Starship», — приводит ТАСС заявление, сделанное главой SpaceX Илоном Маском по завершении испытаний.

Предыдущий испытательный полет прототипа Starship состоялся 30 марта, аппарат разбился при посадке. Во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы также взрывались сразу при соприкосновении с площадкой. В начале марта SpaceX удалось вертикально посадить Starship, однако он взорвался спустя несколько минут.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.

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west_nik

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