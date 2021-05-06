Три машины столкнулись в центре Новосибирска

Пьяный водитель выехал на встречную полосу и спровоцировал тройное ДТП в центре Новосибирска, сообщает УГИБДД по городу.

В среду в 21.08 на улице Фабричная, 18 столкнулись три машины. Пьяный водитель за рулем Toyota Corolla Ceres двигался со стороны проспект Димитрова в сторону тоннельного спуска, и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. Затем Touareg врезался Toyota RAV4 и наехал на перильное ограждение.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля Toyota Corolla Ceres, с предварительным диагнозом перелом голени, девушку доставили в больницу остальные участники дорожного движения не пострадали.