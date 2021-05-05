Путин поможет Эрдогану вакцинировать Турцию

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган обсудили совместное производство вакцины «Спутник V» на турецких предприятиях, а также поставки российского препарата, сообщает пресс-служба Кремля.

Эрдоган поблагодарил российскую сторону за оказываемое содействие. «По обоюдному мнению, принимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения Турции одобрило российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения, а Эрдоган сообщил местным СМИ, что Москва и Анкара подписали соглашение о поставке 50 миллионов доз препарата до октября.

В Турции с 29 мая действует жесткий локдаун. По числу заболевших коронавирусом страна вышла на шестое место в мире. Из-за эпидемической вспышки Россия приостановила полеты в Турцию чартеров с туристами.