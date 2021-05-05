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Меркель констатировала изменение мирового баланса сил

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

НАТО столкнулся с изменением распределения сил в мире из-за экономического и политического усиления Китая и «очень агрессивного» поведения России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции»,— сказала канцлер Германии на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».

При этом она уточнила, что проект «Северный поток—2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки. По словам Меркель, обмен мнениями по данному проекту между союзниками по НАТО будет продолжаться.

«Для меня важно в связи с этим, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина прежде всего в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером»,— отметила Меркель.

«Северный поток 2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Завершить проект планируется к концу сентября 2021 года. Против строительства газопровода активно выступают США.

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ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

Praetorian

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west_nik

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ager

едросы сама антинародная партия
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