Бывшая солистка ВИАгры обнажилась ради птичьего пения

Певица Ева Бушмина, известная как экс-солистка ВИАгры, опубликовала в Instagram новый видеоролик, где отдыхает на пляже совершенно обнаженная.
«Пожалуйста, включите звук», — подписала ролик в соцсети Бушмина, пытаясь обратить внимание своих подписчиков на фоновое пение птиц.
На видео 32-летняя Ева Бушмина лежит на животе на песчаном пляже. Она полностью обнажена, но поза певицы позволяет увидеть только упругие ягодицы и часть груди.
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