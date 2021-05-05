Бывшая солистка ВИАгры обнажилась ради птичьего пения

Певица Ева Бушмина, известная как экс-солистка ВИАгры, опубликовала в Instagram новый видеоролик, где отдыхает на пляже совершенно обнаженная.

«Пожалуйста, включите звук», — подписала ролик в соцсети Бушмина, пытаясь обратить внимание своих подписчиков на фоновое пение птиц.

На видео 32-летняя Ева Бушмина лежит на животе на песчаном пляже. Она полностью обнажена, но поза певицы позволяет увидеть только упругие ягодицы и часть груди.