Вишневский выпустил песню «Дай», вдохновившись лягушкой в TikTok

Музыкант из Новосибирска Олег Вишневский выпустил песню «Дай», которая станет частью нового альбома.

«Песня полностью вдохновлена ТикТоком. Я наткнулся на видео, в котором лягушка очень музыкально квакала, сидя на дереве. Легкость и невозмутимость этого существа подарили мне летнее и свободное настроение, которое я сразу же решил показать в песне», — рассказал Sibnet.ru Вишневский.

По словам музыканта, песня «Дай» —самая добрая и светлая композиция среди тех, что он выпускал. Планируется, что трек войдет в новый альбом, релиз которого намечен на лето этого года.

«Я хочу раскрыть своим слушателям свою планету с развитыми и счастливыми странами и печальными и грязными городами. Подарить образы и настроения, которые не раз вытаскивали меня из пропасти», — отметил Вишневский.

Олег Вишневский стал известным благодаря своим роликам на YouTube, а также его знают как участника проекта «Песни» на канале ТНТ. Всего у новосибирского музыканта три альбома — «Нытик», «Овес» и «Астры в подвале». Среди его известных песен — «Будет еще хуже» и «Ацетилсалициловая кислота».