Максим Свобода выпустил первый сингл из нового альбома

Музыкант Максим Свобода, получивший популярность после участия в проекте «Песни» на ТНТ, выпустил песню «Атлантида». Сингл входит в новый альбом «Космический».

Свобода не называет дату релиза самого альбома, а также сколько в нем будет треков. Но обещает, что песни из новой пластинки будут выходить друг за другом.

В прямом эфире Instagram он рассказал, что обложку для альбома делала Кристина Кошевева, певица и дизайнер, с которой он также познакомился на проекте «Песни». Именно там образовалась их пара. Молодые люди вместе уже около трех лет и помогают друг другу в творчестве.