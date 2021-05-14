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Максим Свобода выпустил первый сингл из нового альбома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © iiimaks, instagram.com/iiimaks

Музыкант Максим Свобода, получивший популярность после участия в проекте «Песни» на ТНТ, выпустил песню «Атлантида». Сингл входит в новый альбом «Космический».

Свобода не называет дату релиза самого альбома, а также сколько в нем будет треков. Но обещает, что песни из новой пластинки будут выходить друг за другом.

В прямом эфире Instagram он рассказал, что обложку для альбома делала Кристина Кошевева, певица и дизайнер, с которой он также познакомился на проекте «Песни». Именно там образовалась их пара. Молодые люди вместе уже около трех лет и помогают друг другу в творчестве.

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Культгид #Музыка
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