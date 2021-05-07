Оружие Судного дня сохранит России статус сверхдержавы

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» и ядерная подводная торпеда «Посейдон» позволят России сохранить статус сверхдержавы и защитить суверенитет, уверены на Западе. Оружие Судного дня, как называют его специалисты, также обеспечит стране переход на новый этап мировой политики.

Усиление противоборства в космосе представляет угрозу для статуса сверхдержавы, который закрепился за Россией. Это обстоятельство вынуждает Москву совершенствовать «потенциал стратегического устрашения», пишет немецкое издание Focus.

Автор материала указывает, что «Посейдон» и гиперзвуковую ракету «Циркон» практически невозможно отразить, что делает данное оружие «тотальным». В частности, «Посейдон» позволяет наносить ядерный удар из глубин океана и вызывать радиоактивное цунами.

Такое оружие позволит России укрепить вес на международной арене, а также подойти к новому этапу российской и мировой политики, выгодным отличием которого станет независимость от другой супердержавы — США, подытоживает эксперт.