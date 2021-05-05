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Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/denissexy

Нейронная сеть воссоздала внешность русского царя Ивана Грозного, соответствующее изображение в своем Telegram-канале опубликовал специалист по нейросетям Денис Ширяев.

Эксперт уточнил, что за основу он взял бюст Грозного, созданный советским антропологом и скульптором Михаилом Герасимовым. Обученная на десятках тысяч лиц нейросеть работала с изображением бюста.

Герасимов в первой половине XX века разработал методику восстановления черт лица по черепу. В 1963 году могилу царя вскрыли для изучения останков, после чего ученый смог реконструировать облик Ивана IV.

Ширяев уточнил, что нейронная реконструкция внешности Грозного не претендует на историческую точность, однако она является максимальной близкой к реальности генерацией человеческого лица на основе бюста.

По словам специалиста, генерации на основе разных ракурсов бюста всегда показывали схожий результат, поэтому он доверяет полученному изображению русского царя.

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