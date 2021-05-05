Ученые подсчитали количество тираннозавров

Сотрудники Калифорнийского университета подсчитали количество живших на Земле тираннозавров, для этого они использовали специальное моделирование. Оказалось, что всего на планете жило 2,5 миллиарда взрослых тираннозавров.

Известно, что данный вид динозавров существовал на протяжении 2,5 миллиона лет, занимая территорию примерно в 2,3 миллиона квадратных километров. Каждая особь при этом жила около 30 лет и весила около 5 тонн, охотясь на крупных травоядных.

Таких данных уже достаточно для моделирования численности животных, пишет Science. Согласно законам природы, размер животного всегда с плотностью популяции: чем больше зверь, тем меньше его численность.

При этом в расчетах ученых не стали учитывать молодь тираннозавров, так как они питались другой добычей и занимали иную экологическую нишу. Несмотря на значительную численность данного вида, археологи на сегодня нашли останки только 32 взрослых тираннозавра.