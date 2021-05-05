НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Ученые подсчитали количество тираннозавров

Источник:
Sibnet.ru
290 3
Фото: Eqdoktor / CC BY 3.0

Сотрудники Калифорнийского университета подсчитали количество живших на Земле тираннозавров, для этого они использовали специальное моделирование. Оказалось, что всего на планете жило 2,5 миллиарда взрослых тираннозавров.

Известно, что данный вид динозавров существовал на протяжении 2,5 миллиона лет, занимая территорию примерно в 2,3 миллиона квадратных километров. Каждая особь при этом жила около 30 лет и весила около 5 тонн, охотясь на крупных травоядных.

Таких данных уже достаточно для моделирования численности животных, пишет Science. Согласно законам природы, размер животного всегда с плотностью популяции: чем больше зверь, тем меньше его численность.

При этом в расчетах ученых не стали учитывать молодь тираннозавров, так как они питались другой добычей и занимали иную экологическую нишу. Несмотря на значительную численность данного вида, археологи на сегодня нашли останки только 32 взрослых тираннозавра.

Еще по теме
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
Разгадана тайна вечной мерзлоты
Новосибирские ученые протестируют лекарства от Паркинсона на рыбах
Людей со второй группой крови записали в главные алкоголики
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Фотограф на Алтае показала необычные ледники
Череп бизона нашли в алтайской реке
«Вектор» проверит возможность трехкратной вакцинации от COVID
Депутат раскритиковал организацию парада Победы в Новосибирске
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

Praetorian

Есть подозрение, что скоро примут законопроект, запрещающий избираться в госдуму всем, кто уже не избран...

west_nik

Максимыч, согласен, что Россия имеет возможности стимулировать учёных, спортсменов, выдавать им от государства...

ager

едросы сама антинародная партия
Sibnet.Ru