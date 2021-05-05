Созданная ради шутки криптовалюта обогнала по капитализации «Газпром»

Созданная ради шутки криптовалюта Dogecoin за неделю подорожала на 96%, ее капитализация обогнала показатели российского концерна «Газпром».

С начала года «собачья» криптовалюта подорожала в 160 раз, теперь она торгуется в районе 0,66 доллара за единицу. По общей капитализации Dogecoin вышла на четвертое место среди криптовалют — более 83 миллиардов долларов.

Данный показатель превышает показатели «Газпрома», капитализация которого оценивается в 75 миллиардов долларов. Из российских компаний капитализацию Dogecoin обгоняет только Сбербанк с показателем 87 миллиардов долларов.

Dogecoin — созданная в 2013 году программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером криптовалюта, которая задумывалась в качестве шуточной на фоне ажиотажа вокруг биткоина. Цифровые деньги назвали в честь популярного мема про собаку породы сиба-ину.