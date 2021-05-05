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Ми-8 и МиГ-31 пролетели на высоте 200 метров перед парадом Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31 пролетели на высоте 200 метров во время тренировки перед парадом победы в Новосибирске, сообщает пресс-служба ЦВО.

Самолеты и вертолеты взлетали с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя для пролета над площадью. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 километров в час для вертолетов и 400 километров в час для самолетов.

В пролете участвовали шесть единиц авиационной военной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31. Генеральная репетиция пролета авиации пройдет 7 мая над центральной площадью Новосибирска.

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lopuh64

опять весна. опять грачи ...ну и далее

лачинов

Уберите уже этого маразматика. Если над чем и смеются в США и Англии, так это над нашими, мягко говоря,...

ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

Disobedient

«Как корабль назовешь, так он и поплывет». Тут как не называй, ни как не поплывет. Болтается от выборов...
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