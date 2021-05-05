Ми-8 и МиГ-31 пролетели на высоте 200 метров перед парадом Победы

Вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31 пролетели на высоте 200 метров во время тренировки перед парадом победы в Новосибирске, сообщает пресс-служба ЦВО.

Самолеты и вертолеты взлетали с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя для пролета над площадью. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 километров в час для вертолетов и 400 километров в час для самолетов.

В пролете участвовали шесть единиц авиационной военной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31. Генеральная репетиция пролета авиации пройдет 7 мая над центральной площадью Новосибирска.