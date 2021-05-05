Владельцы электрокаров объяснили возвращение к автомобилям

Каждый пятый владелец электромобилей разочаровывается в них и после продажи покупает обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, выяснили американские ученые.

Ученые из Калифорнийского университета проанализировали данные автомобилистов штата, которые владели гибридами или электрокарами с 2012 по 2018 годы, результаты опубликованы в журнале Nature Energy.

Владельцы гибридов покупали автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в 20% случаев, а хозяева электрокаров пересаживались на бензиновые или дизельные машины в 18% случаев.

Все владельцы «электричек» пожаловались на плохую инфраструктуру и недостаточное количество зарядных станций, хотя Калифорния является лидером по количеству «зарядок» среди всех штатов в США.

Кроме нехватки зарядных станций и их неудобного расположения, автолюбители также жаловались на сложности с установкой домашней зарядной станции.