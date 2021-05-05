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«Шрека» выпустили в качестве 4K Ultra HD

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Шрек»

Студия Universal выпустила улучшенную версию «Шрека» в честь юбилея мультфильма, теперь его можно посмотреть в качестве 4K Ultra HD.

Переиздание мультфильма состоялось в честь 20-летия анимационной ленты, сообщает издание DTF. В юбилейное издание вошли четыре часа дополнительных материалов, включая короткометражки об Осле и Коте в сапогах, музыкальные номера и удаленные сцены.

Первый мультфильм франшизы «Шрек» вышел в 2001 году. Он получил первый в истории «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучший полнометражный мультфильм». Всего во франшизе пять мультфильмов, где Шрек — главный герой истории, восемь короткометражек и спин-офф про Кота в сапогах.

Посмотреть «Шрека» в качестве 4K Ultra HD можно платно в некоторых онлайн-кинотеатрах и видеосервисах.

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