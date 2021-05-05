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Ракету «Сармат» запустят трижды в 2021 году

Источник:
ТАСС
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Фото: Michael / CC BY 3.0

Три пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) будут выполнены в 2021 году.

«Три пуска МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены в 2021 году», — сообщил ТАСС источник в военных кругах. «Первый пуск МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний будет выполнен ориентировочно в третьем квартале сего года по боевому полю на полигоне Кура на Камчатке», — сказал другой источник.

По данным источников, все три пуска будут выполнены с шахтной пусковой установки космодрома Плесецк, один из них, возможно, на максимальную дальность. Источники отметили, что на 2022 год намечены государственные испытания «Сармата» с постановкой первого полка на боевое дежурство в конце года. «Минобороны уже ведет закупки серийных ракет», — уточнил один из них.

По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» будет способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюса. Ракету планируется также использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков «Авангард» разработки НПО машиностроения. Ранее предполагалось начать ЛКИ "Сармат" в 2018 году.

Эксперты полагают, что наличие у России группировки МБР «Сармат» будет сдерживать планы США по развертыванию глобальной системы ПРО. Это обусловлено, в частности, способностью «Сармата» доставлять боевые блоки и наносить удары с различных направлений, включая транзит ядерных боевых частей через Южный полюс.

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lopuh64

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