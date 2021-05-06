«Прабабушка легкого поведения» с Реввой и Глюкозой выходит в кино

Фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало» выходит в прокат. В комедии снова появятся герои Александра Реввы и Глюкозы.

«Прабабушка легкого поведения» — третья часть «Бабушки легкого поведения». Но действие нового фильма развернется за несколько лет до основных событий.

Зрители вместе с героями перенесутся в 1980 год, когда вся страна следит за московской Олимпиадой. Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты.

На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию — разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории.

Главные роли в фильме сыграли Александр Ревва, Глюкоза, Марина Федункив, Евгений Герчаков, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Бардо, Максим Лагашкин. Комедия стартует в российском прокате 6 мая.