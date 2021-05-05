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Где смотреть Парад Победы в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Парад Победы на Красной площади в видеосервисе Wink можно будет посмотреть на некоторых эфирных телеканалах, а также по подписке. Кроме того, ряд каналов приготовил для зрителей познавательные передачи и фильмы о войне.

Парад Победы на Красной площади начнется в 10.00 по московскому времени, то есть в регионах он будет транслироваться в зависимости от часового пояса. Прямой эфир с Парада будут вести эфирные телеканалы:

Первый канал
Россия 1
ОТР
ТВ Центр
НТВ
РЕН-ТВ
Мир
Звезда

В мае можно попробовать Wink бесплатно, подключив подарочную подписку «Трансформер акция», в нее включено почти все — 40 тысяч фильмов и сериалов и 300 телеканалов. Получить промокод Wink для активации подписки можно в праздничной игре «Три фронта» на Sibnet.ru. Промокод выдается в подарок в разделе «Игровой магазин» всем желающим.

Посмотреть трансляцию на эфирных ТВ-каналах в «Винке» может любой зарегистрированный пользователь бесплатно с любого устройства (телевизор, смартфон, планшет, ноутбук, ПК).

Некоторые телеканалы по подписке также будут вести трансляцию с Красной площади. Например, «Мир 24», «Победа», «Вместе РФ» и «360». Ряд каналов в это время подготовил для зрителей познавательные передачи и фильмы о войне. Например «Россия. Культура» покажет фильмы о ВОВ, а «РБК HD» расскажет об экономике Победы.


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