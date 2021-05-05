Где смотреть Парад Победы в Wink

Парад Победы на Красной площади в видеосервисе Wink можно будет посмотреть на некоторых эфирных телеканалах, а также по подписке. Кроме того, ряд каналов приготовил для зрителей познавательные передачи и фильмы о войне.

Парад Победы на Красной площади начнется в 10.00 по московскому времени, то есть в регионах он будет транслироваться в зависимости от часового пояса. Прямой эфир с Парада будут вести эфирные телеканалы:

Первый канал

Россия 1

ОТР

ТВ Центр

НТВ

РЕН-ТВ

Мир

Звезда

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Посмотреть трансляцию на эфирных ТВ-каналах в «Винке» может любой зарегистрированный пользователь бесплатно с любого устройства (телевизор, смартфон, планшет, ноутбук, ПК).

Некоторые телеканалы по подписке также будут вести трансляцию с Красной площади. Например, «Мир 24», «Победа», «Вместе РФ» и «360». Ряд каналов в это время подготовил для зрителей познавательные передачи и фильмы о войне. Например «Россия. Культура» покажет фильмы о ВОВ, а «РБК HD» расскажет об экономике Победы.