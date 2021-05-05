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Кузбасская полиция заинтересовалась тайной дракой

Источник:
Sibnet.ru
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Массовая драка в Ленинске-Кузнецком попала на камеры видеонаблюдения, полиция расследует дело, хотя заявлений никто не подавал.

В социальных сетях появилось видео, как группа молодых людей избивает нескольких человек. При этом некоторые из нападающих вооружены палками. Автор видео наложил на него музыку из «Мортал Комбат».

Точная дата и время записи неизвестны, в сообществе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» она была выложена вечером во вторник.

Сигналы об инциденте не поступали. Но сотрудники полиции все равно устанавливают личности участников конфликта и все обстоятельства случившегося. Свидетелей происшествия просят обратиться в городской отдел полиции.

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