Кузбасская полиция заинтересовалась тайной дракой

Массовая драка в Ленинске-Кузнецком попала на камеры видеонаблюдения, полиция расследует дело, хотя заявлений никто не подавал.

В социальных сетях появилось видео, как группа молодых людей избивает нескольких человек. При этом некоторые из нападающих вооружены палками. Автор видео наложил на него музыку из «Мортал Комбат».

Точная дата и время записи неизвестны, в сообществе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» она была выложена вечером во вторник.

Сигналы об инциденте не поступали. Но сотрудники полиции все равно устанавливают личности участников конфликта и все обстоятельства случившегося. Свидетелей происшествия просят обратиться в городской отдел полиции.