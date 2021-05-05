Сложную паводковую обстановку пообещали сибирякам

Фото: © Пресс-служба МЧС по Алтайскому краю
Сложная гидрологическая ситуация ожидается в сибирских регионах уже на этой неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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«На реках Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей наиболее сложная ситуация, обусловленная половодьем. На притоках Оби и самой Оби ситуация проблемная», – цитирует Вильфанда ТАСС.
По словам синоптика, в этих регионах вода может подняться до опасных отметок и подтопить прибрежную территорию. Особо опасным периодом будет вторая фаза половодья, когда вода прибывает из-за таяния снега в горах.
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