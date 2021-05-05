НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сложную паводковую обстановку пообещали сибирякам

Источник:
Sibnet.ru
319 0
Фото: © Пресс-служба МЧС по Алтайскому краю

Сложная гидрологическая ситуация ожидается в сибирских регионах уже на этой неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРазлившаяся река затопила юг Кузбасса. ВИДЕО

«На реках Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей наиболее сложная ситуация, обусловленная половодьем. На притоках Оби и самой Оби ситуация проблемная», – цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам синоптика, в этих регионах вода может подняться до опасных отметок и подтопить прибрежную территорию. Особо опасным периодом будет вторая фаза половодья, когда вода прибывает из-за таяния снега в горах.

Еще по теме
Штормовой ветер с дождем придут в Иркутскую область
Сибиряков предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Озера Забайкалья остались без краснокнижных уток
Потепление до +25 придет в Новосибирск
смотреть все
Жизнь #Гео #Стихии
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Вектор» проверит возможность трехкратной вакцинации от COVID
Депутат раскритиковал организацию парада Победы в Новосибирске
Танк Т-34 снова проедет по Новокузнецку
Ми-8 и МиГ-31 пролетели на высоте 200 метров перед парадом Победы
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику
Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Обсуждение (0)
Картина дня
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
Власти обсудят возвращение штрафа за превышение на 10 км/ч
Ракету «Сармат» запустят трижды в 2021 году
Жительница Мали родила сразу девять детей
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

lopuh64

опять весна. опять грачи ...ну и далее

лачинов

Уберите уже этого маразматика. Если над чем и смеются в США и Англии, так это над нашими, мягко говоря,...

ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

Disobedient

«Как корабль назовешь, так он и поплывет». Тут как не называй, ни как не поплывет. Болтается от выборов...
Sibnet.Ru