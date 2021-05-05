День траура объявили по погибшим в Бурятии туристам

Администрация города Зеленогорска в Красноярском крае объявила в среду траур по погибшим под лавиной в Бурятии туристам. Мэрия отменила развлекательные мероприятия, флаги в городе будут приспущены.

«Администрация города Зеленогорска выражает соболезнования родным и близким трагически погибших зеленогорцев. Все они были членами зеленогорского клуба спортивного туризма "Фирн"», — сообщила пресс-служба ведомства.

Лавина сошла в понедельник, когда группа туристов из пяти человек поднималась по перевалу Горелова по руслу реки Белый Иркут возле села Монды Тункинского района Бурятии. Два туриста сумели спастись.

Оставаясь на месте, они попытались достать из-под снега товарищей. Одного из них они нашли мертвым. Прибывшие спасатели отправили выживших на вертолете в больницу Иркутска и продолжили поиски двух человек. Их тела нашли во вторник.