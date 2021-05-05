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Избитый канадцем Панарин пропустит конец сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит конец сезона из-за травмы, полученной в драке с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном, сообщил обозреватель НХЛ Эллиотт Фридман.

Инцидент произошел во втором периоде встречи между клубами. Уилсон ударил лежащего хоккеиста Павла Бучневича, после чего на него прыгнул Панарин. Тогда канадец избил его и повалил на лед вниз головой.

«По предварительным данным, Панарин не сыграет до конца сезона», — написал Фридман в Twitter.

По данным Sportsnet, хоккеист получил травму «нижней части тела».

В текущем сезоне 29-летний Панарин провел 42 игры и набрал 58 очков. «Рейнджерс» в регулярном чемпионате осталось провести одну игру против «Вашингтона» и две встречи с «Бостоном».

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Спорт #Хоккей
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