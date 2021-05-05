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Ростех объявил о целевом наборе в вузы на авиаконструкторов

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудник СибНИА имени Чаплыгина
Сотрудник СибНИА имени Чаплыгина
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госкопорация «Ростех» объявила о старте всероссийской программы обучения инженеров нового поколения для авиастроения. Обучаться по целевой программе смогут более 120 человек в вузах Москвы, Иркутска, Улан-Удэ, Новосибирска и других городов, сообщила пресс-служба компании.

«Более 120 студентов, мечтающих о профессии авиаконструктора, смогут пройти обучение в ведущих профильных вузах страны, получая материальную поддержку в размере до 50 тысяч рублей в месяц», — написали на странице компании во «ВКонтакте».

Проект охватывает девять вузов в Москве, Уфе, Самаре, Рыбинске, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутске и Новосибирске. Будущих конструкторов и инженеров будут готовить по усиленной программе специалитета.

Также студентов ждет наставничество компаний-работодателей, входящих в ОАК, ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, «Технодинамику». После обучения молодые специалисты должны работать на ведущих авиационных заводах страны.

Требования к поступлению различаются в зависимости от вуза. Так, например для поступления в Московский авиационный институт балл ЕГЭ должен быть не менее 210-230. В Иркутский национальный исследовательский технический институт и Новосибирский государственный технический университет примут с баллом ЕГЭ от 190.

От всех абитуриентов требуется знание английского языка на уровне А2 (базовый уровень в Общеевропейской системе CEFR) и средний балл аттестата не менее четырех.

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