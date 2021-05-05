Вышел тизер «Круэллы» с кадрами из детства главной героини

Новый тизер фильма «Круэлла» появился в сети. В нем показан рост главной героини с раннего детства до настоящей злодейки.

По сюжету девушка потеряла родителей, когда ей было 12 лет, и после этого оказалась в Лондоне. Чтобы выжить, она занялась грабежами с воришками Горацием и Джаспером. Однажды она оказалась в мире богатых и знаменитых, где один рок-музыкант поручил ей создать авторское украшение.

Главную роль в фильме сыграла Эмма Стоун. Вместе с ней в картине сыграли Эмма Томпсон, Марк Стронг и Пол Уолтер Хаузер.

Режиссер картины — Крейг Гиллеспи, ранее снявший «Тоня против всех». В российском прокате «Круэлла» появится 3 июня.