Роспотребнадзор объяснил важность второй дозы вакцины от коронавируса

Вторая доза вакцины от коронавируса нужна, чтобы сформировать более стойкий иммунитет, делать ее обязательно, иначе человек сводит на нет эффективность первой дозы, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции», — цитирует Горелова РИА Новости.

Оптимальным интервалом между дозами вакцины, как правило, считается период в 30-45 дней, но в условиях пандемии полтора месяца — слишком большой срок. Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому в настоящий момент этот интервал сокращен до 21 дня, пояснил ученый.

«Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы. Ведь через пару месяцев он снова станет уязвим для инфекции. Поэтому для достижения иммунологического эффекта крайне важно пройти полный курс вакцинации и получить обе дозы вакцины против коронавируса», — подчеркнул Горелов.

По информации ВЦИОМА, 39% россиян не собираются делать прививку, 28% в принципе не доверяют вакцинам от коронавируса. 10% граждан РФ все еще называют пандемию обманом.