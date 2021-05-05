Президент Boeing в России рассказал о месте МС-21 на рынке

Мировой рынок узкофюзеляжных самолетов — огромный мир, где хватит места и для западный лайнеров, и для российских. Часть рынка неизбежно займет отечественный самолет МС-21, сообщил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

«Потребность рынка России и СНГ — 1,3 тысячи самолетов в ближайшие 20 лет. Из них 75–80% — узкий фюзеляж. Это огромный мир, в котором будет достаточно места для российских и западных производителей», — цитирует «Коммерсант» Кравченко.

Он отметил, что никто не делал узкофюзеляжный самолет — конкурента MAX или A320neo — с композитным крылом. Boeing рассматривал такую возможность, но не набрались смелости, а ОАК сделал.

#Техника Кадры испытаний: как собирают МС-21

«Они сделали самолет, который в каких-то аспектах меняет мировую промышленность. Сумеют ли они организовать массовое производство в таких больших объемах, как Boeing и Airbus, чтобы реально конкурировать на мировом рынке, покажет время», — заявил президент Boeing в России.

Но, по его мнению, часть рынка придется отдать отечественному лайнеру, несмотря на то, что наращивание мощностей у МС-21 будет постепенным.

«Я в этом абсолютно уверен… Буду рад, если МС-21 займет достойное место в мировой гражданской авиации. Здоровая конкуренция делает нас всех только сильнее», — резюмировал Кравченко.

Самолет МС-21 — ближне- и среднемагистральный лайнер, который производится на Иркутском авиационном заводе. Образец МС-21-300 выполнен с американскими двигателями. В декабре 2020 года совершил первый полет образец МС-21-310, где установлен российский двигатель ПД-14.