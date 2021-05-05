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Власти обсудят возвращение штрафа за превышение на 10 км/ч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство вернулось к обсуждению отмены нештрафуемого порога скорости: МВД и Минтранс должны за три месяца выработать позицию, нужен ли штраф за превышение скорости на 10-20 километров в час в черте города.

Министерства должны до 1 августа представить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения в городах «ненаказуемого порога» скорости с 20 до 10 километров в час, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина.

Главный лоббист возвращения штрафа — дептранс Москвы. «Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», — сообщила пресс-служба ведомства.

Дептранс ссылается на то, что, по статистике ВОЗ, при движении автомобиля на скорости 50 километров в час вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. При фактически допустимых сейчас в России 80 километров в час эта вероятность увеличивается сразу на 60%. Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить.

Штраф за превышение на 10 километров в час не применяется с 2013 года, когда эта санкция была исключена из КоАП. Сегодня штрафы присылаются при превышении от 20 километров в час.

Тема: Дорожные войны
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