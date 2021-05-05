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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пандемия привела к повышенному спросу на дворников и водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пандемия нанесла удар по центрам притяжения миграционных потоков в России — работники из ближнего зарубежья отправились домой, а жители регионов не так охотно, как раньше перебираются в Москву, сообщил Sibnet.ru руководитель по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

«Здесь двойной удар. Первое — прошлой весной мигранты начали уезжать. В сферах, где мигрантский приток был максимальным, мы видим очень большие проблемы. Второе – люди начали переезжать из Москвы», — объяснил Пучков.

Больше всех пострадали отрасли «транспорт и логистика» и «ЖКХ». Так, наибольший удар пришелся по общественному транспорту. Мигранты, с правами другого государства, и до этого не устраивались водителями автобусов или троллейбусов. Но во время пандемии в крупные города неохотно едут жители регионов, которые могли бы работать в этой сфере.

Вторая пострадавшая отрасль — ЖКХ, где был наибольший приток мигрантов. Сейчас в ней большой спрос на специалистов из России. Эксперты фиксируют максимальные предложения по зарплате. Например, на должность дворника.

«Рост зарплат достиг пика. Ну, не могут сделать зарплату дворника выше, чем начальника ЖКХ. Но даже с повышением до этого уровня, все равно местные жители отказываются идти на эту работу», — резюмировал он.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда
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