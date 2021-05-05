Полсотни маралов выпустили на свободу в Красноярском крае

Полсотни маралов выпустили в естественную среду обитания из питомника Бюзинского заказника в Балахтинском районе, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

За весну это уже третий по счету выпуск животных из питомников. В марте и апреле животных выпустили на территории заказников «Солгонский кряж» и «Бюзинский».

«Выпуская копытных в естественную среду обитания, мы продолжаем наблюдение за ними. Пока молодые маралы не освоятся, за ними круглосуточно следят наши инспекторы и подкармливают их», — сказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

За все время работы питомника в естественную среду обитания выпущено уже 215 оленей. В питомнике ведется и тщательный учет появившихся на свет маралят. Так, за шесть лет в питомнике родилось более 200 детенышей, почти треть из них – в прошлом году.