Членам экстремистских групп запретят избираться в Госдуму

Действующие депутаты Госдумы захотели запретить лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, участвовать в выборах в парламент.

Соответствующий законопроект размещен в базе данных нижней палаты парламента. Поправки предполагаются в закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания».

«Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями», — говорится в пояснительной записке.

Указанный запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций.