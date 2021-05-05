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Членам экстремистских групп запретят избираться в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Действующие депутаты Госдумы захотели запретить лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, участвовать в выборах в парламент.

Соответствующий законопроект размещен в базе данных нижней палаты парламента. Поправки предполагаются в закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания».

«Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями», — говорится в пояснительной записке.

Указанный запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций.

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Политика #Россия #Законы
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